Volley, Simone Giannelli: “Era la prima partita e dobbiamo rodarci, ma vincere non è mai scontato”

Buona la prima per l’Italvolley di Fefè De Giorgi nella Nations League 2024, con una preziosa vittoria 3-0 (25-21, 25-18, 25-23) sulla Germania nella Pool di Rio de Janeiro. Un risultato che avvicina ulteriormente gli Azzurri alla qualificazione olimpica per Parigi tramite ranking, anche se la strada è ancora lunga in questa fase a gironi della VNL.

Simone Giannelli ha commentato così il match contro i tedeschi al sito federale: “Siamo stati bravi nel terzo set a capovolgere la situazione, siamo stati bravi a star li, a giocare, ad andare avanti senza lasciar perdere il set, siamo stati compatti e questo dobbiamo portarci avanti. Abbiamo dovuto giocare diverse azioni lunghe, abbiamo buoni margini di miglioramento dal punto di vista tecnico sia sul side out, sulla battuta e sul muro, questo dobbiamo continuare a far meglio“.

“Era la prima partita e dobbiamo rodarci tutti quanti, dobbiamo ricominciare a pensare tutti quanti insieme come giocare bene a pallavolo ma è normale, era la prima partita. Vincere non è mai scontato, avanti alla prossima. Abbiamo una missione, e sappiamo tutti quale è, come tale sappiamo che non è facile, non diamo per scontato nulla, avremo avversarie tutte molto toste, pensiamo una partita alla volta“, ha aggiungo il fenomenale palleggiatore della Nazionale.