Volley, si completa la griglia dei quarti di Coppa Italia! Perugia-Piacenza il big match dell’ultima di andata di Superlega

Sono quattro gli incontri del week end nell’ultima giornata del girone di andata dopo i due anticipi Grottazzolina-Civitanova 0-3 e Trento-Padova di un paio di settimane fa e il terzo anticipo in programma questa sera, venerdì 6 dicembre che mette di fronte Verona e Taranto. la sfida più attesa si gioca domenica a Perugia e mette di fronte la squadra campione d’inverno, la Sir Susa Vim e la ex capolista Piacenza che ha recuperato i suoi effettivi e cerca il colpaccio.

Si parte oggi con una sfida che può regalare spettacolo. La Rana Verona può trascorrere due giorni al quarto posto in classifica dovesse fare bottino pieno nella sfida casalinga con la Gioiella Prisma Taranto che va a caccia di punti salvezza. I veronesi arrivano a questa sfida con due successi alle spalle e non si vogliono fermare con un Keita imprendibile in questa fase, mentre Taranto ha mosso la classifica con una vittoria e una sconfitta al tie break nelle ultime due settimane, parte con gli sfavori del pronostico e, non avendo nulla da perdere, potrebbe creare qualche grattacapo ai veneti.

Domenica si giocano le altre tre sfide e il campo centrale è sicuramente quello di Perugia con la capolista, già certa del titolo di campione d’inverno, che ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Campionato in altalena quello dei piacentini che erano partiti forte e poi hanno avuto una flessione e ora sono tornati al gran completo e arrivano dal successo rigenerante con Grottazzolina dopo aver ritrovato Simon e Kovacevic. Perugia ha inanellato una serie di 15 successi consecutivi e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Bella la rivincita in regia tra l’azzurro Giannelli e il francese Brizard, ricordando (nemmeno troppo volentieri) la semifinale olimpica di Rio.

Bella partita alle 19.00 tra una Valsa Group Modena che finora si è espressa al di sotto delle sue potenzialità e un Allianz Milano che sta procedendo a singhiozzo. La squadra di Piazza arriva dalla sconfitta in Champions contro la capolista del campionato polacco lo Zawiercie. I modenesi arrivano a questo match casalingo con due vittorie a fila, mentre l’Allianz ha vista interrotta domenica scorsa a Perugia la serie positiva che durata da tre giornate.

Completa il quadro la sfida delle 18.00 tra Cisterna e Monza. E’ a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Si parte con i laziali che arrivano da tre successi a fila, sono galvanizzati dall’andamento di questo ultimo scorcio di campionato e proveranno a fare il salto di qualità. Stessa necessità per la Mint Monza che paga un avvio di stagione problematico e ora si trova solitario al penultimo posto a quota 17 punti. Bene i brianzoli in Champions con altri due podi.