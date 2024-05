Volley, l’Italia batte per 3-1 la Turchia in amichevole a Cavalese con un Michieletto devastante

L’Italia di Fefé de Giorgi vince ancora in amichevole: finisce 3-1 (26-24, 25-18, 20-25, 25-20) contro la Turchia. Una buona prova per gli azzurri che danno continuità alla vittoria contro la Serbia.

Nel primo set c’è notevole equilibrio e nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio nella prima fase. Turchia che va avanti 11-9 con una bella diagonale di Lagumdzija, ma gli azzurri reagiscono con due splendidi muri di Anzani e Romanò. Nel finale di set cresce molto Michieletto e l’equilibrio è rotto al secondo set point dal muro di Lavia che consegna per 26 a 24 il primo parziale ai ragazzi di De Giorgi.

Sulla spinta del primo set vinto, gli azzurri ripartono forte anche nel secondo set: gli ace di Romanò e Lavia indirizzano subito il parziale sui binari congeniali all’Italia che allunga ulteriormente nella fase centrale con un Michieletto eccezionale. Un paio di muri di Romanò chiudono i conti e gli azzurri conquistano per 25-18 la seconda frazione.

Terzo set che invece è negativo per i Campioni del Mondo in carica: Bulbul trascina la Turchia che ottiene un vantaggio consistente fin dall’inizio e l’Italia non riuscirà a rientrare. Dal 10-14 arrivano altri errori per gli azzurri anche al servizio, troppe imprecisioni che portano tutto al quarto set (25-20).

Quarto set (25-20) in cui gli azzurri hanno riavvolto il nastro: dopo una partenza non semplice, Porro e Gironi con un muro e con un ace hanno regalato il vantaggio per 19-18 all’Italia che poi non ha più mollato la leadership: altri due muri di Porro e la gioia di Cavalese per un altro successo dopo quello con la Serbia di ieri.

Il tabellino di Italia-Turchia:

ITALIA-TURCHIA: 3-1 (26-24, 25-18, 25-21, 25-19)

ITALIA: Giannelli 1, Michieletto 7, Lavia 6, Romanò 12, Anzani 9, Sanguinetti 8, Balaso (L). Sbertoli 1, Rinaldi 1, Recine 4, Bovolenta 6, Porro L. 7, Gironi 1, Laurenzano (L), Sani. Ne: Galassi, Russo, Gardini. All. De Giorgi

TURCHIA: Savas 1, Lagumdzija A 18, Lagumdzija M. 11, Bedirhan 10, Eksi, Bayram 18, Done (L). Gurbuz, Aydin 2, Matic 3, Yenipazar. Ne: Bostan, Gunes, Hatipoglu (L), Mandiraci. All. Cedric Enard

Arbitri: Pozzato, Pernpruner

Durata set: 30’, 26’, 26’, 29’

Italia: a 7 bs 16 mv 13 et 24

Turchia: a 5 bs 22 mv 8 et 33