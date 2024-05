Volley, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Nations League: collegiale e partenza per Rio, Giannelli capitano

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha convocato quattordici atleti per un collegiale che si svolgerà venerdì 17 maggio a Roma. In serata gli azzurri partiranno per Rio de Janeiro (Brasile), dove dal 21 al 26 maggio andrà in scena la prima tappa della Nations League. Il tecnico pugliese ha chiamato in causa quelli che sembrano essere gli uomini di riferimento di questo gruppo, anche se nelle settimane successive potrebbero esserci dei cambiamenti nella rosa dei Campioni del Mondo.

Ricordiamo che al termine della fase preliminare di Nations League si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque gli azzurri saranno chiamati a ottenere dei buoni risultati per meritarsi la partecipazione ai Giochi. Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore titolare, con Riccardo Sbertoli alle spalle. Gli schiacciatori di punta saranno Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, supportati da Luca Porro e Francesco Recine.

Al centro va annotato il grande ritorno in azzurro di Simone Anzani, dopo l’assenza dello scorso anno per problemi cardiaci, oltre alla presenza di pilastri come Gianluca Galassi e Roberto Russo, mentre Giovanni Sanguinetti completerà il quartetto sottorete. Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta saranno gli opposti a disposizione, mentre Fabio Balaso e Gabriele Laurenzano saranno i liberi. Ricordiamo che l’Italia è reduce dalle due vittorie contro la Serbia in amichevole.

CONVOCATI ITALIA PER COLLEGIALE E PRIMA TAPPA NATIONS LEAGUE

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani.

Schiacciatori: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.