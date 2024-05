Volley femminile, quando gioca l’Italia in Nations League: orari, tv, calendario partite con Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia

Inizia una settimana decisamente impegnativa per le ragazze di Julio Velasco. Dopo le due prime uscite contro la Svezia la nazionale italiana di volley femminile vola in Turchia per affrontare la prima tappa della Nations League 2024. Al termine della fase preliminare verranno assegnati i rimanenti posti per Parigi 2024, e con l’Italia ancora alla ricerca del pass sarà fondamentale partire forte fin da subito.

Il percorso delle azzurre inizierà martedì 14 maggio alle 19.00 quando di fronte ci sarà la Polonia. Prima sfida subito complicata per Ekaterina Antropova e compagne, che vorranno però vendicarsi della sconfitta subito nel Preolimpico dello scorso anno. Giorno di riposo e per la nazionale italiana tornerà in campo giovedì 16 maggio alle 13.00 contro la Germania, mentre venerdì 17 l’avversaria dell’azzurra sarà la Bulgaria (19.00). Due partite da vincere assolutamente prima dell’appuntamento clou, quello di sabato 18 alle 19.00 contro le padrone di casa della Turchia, allenate da Daniele Santarelli e campionesse continentali in carica.

Julio Velasco ha ricevuto riposte importanti nei due test contro la Svezia, entrambi dominati senza alcun problema in nessuno dei sei set giocati. Buonissime le sensazioni lasciate fin da subito da parte di una scatenata Ekaterina Antropova, schierata in diagonale con Cambi. Un’Italia molto sperimentale, e che per la prima settimana di Nations League dovrà probabilmente fare a meno delle stelle di Conegliano e Milano, più Pietrini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO PRIMA SETTIMANA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 14 maggio

Ore 19.00 Italia vs Polonia (Antaliya, Turchia)

Giovedì 16 maggio

Ore 13.00 Italia vs Germania (Antaliya, Turchia)

Venerdì 17 maggio

Ore 19.00 Italia vs Bulgaria (Antaliya, Turchia)

Sabato 18 maggio

Ore 19.00 Italia vs Turchia (Antaliya, Turchia)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.