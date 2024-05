Volley femminile, niente allarmismi: perché per l’Italia la qualificazione olimpica è alla portata

L’Italia ha perso ben 10,63 punti nel ranking FIVB dopo la brutta sconfitta per 3-0 rimediata questa sera contro la Polonia. La battuta d’arresto con il massimo scarto all’esordio in Nations League è costata parecchio alle ragazze del CT Julio Velasco, che in un colpo sono hanno perso due posizioni nella graduatoria mondiale: dalla quinta piazza sono passate al settimo posto con 328,34 punti all’attivo, scavalcate proprio dalla Polonia (338,52) e finite alle spalle anche della Cina (329,65, che deve ancora debuttare nel torneo).

Il ranking FIVB andrà osservato con la massima attenzione nelle prossime settimane. Al termine della fase preliminare della Nations League, infatti, si tirerà una riga e sarà proprio la classifica internazionale ad assegnare gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. In realtà quattro tagliandi, poiché uno è nei fatti già nelle mani del Kenya in qualità di migliore compagine africana (va rispettato il requisito di almeno una rappresentante per Continente, anche se sono soltanto ventesime).

I quattro pass per i Giochi andranno dunque alle quattro formazioni meglio piazzate nella graduatoria e che non si sono qualificate alla rassegna a cinque cerchi attraverso i preolimpici dello scorso autunno. Turchia, USA, Brasile, Serbia e Polonia occupano le prime cinque piazze e sono già sicure di giocare a Parigi 2024. Al momento farebbero festa Cina, Italia, Giappone (nono, dietro alla già qualificata Repubblica Dominicana) e Paesi Bassi, ma il Canada insegue minaccioso, mentre Germania e Thailandia sono decisamente più attardate.

La sconfitta maturata oggi dall’Italia non deve allarmare: il vantaggio sul Canada, attualmente prima delle escluse, ammonta a 63 punti. Si tratta di un tesoretto importante, che non bisognerà però dilapidare nei prossimi appuntamenti. Le azzurre devono ancora disputare undici incontri in Nations League, ma soltanto una serie di innumerevoli sconfitte e una concomitante sequela di successi da parte del Canada potrebbe mettere seriamente in pericolo la qualificazione del Bel Paese alle Olimpiadi, senza tra l’altro dimenticare che l’Italia ha alle proprie spalle anche Olanda e Giappone, dunque pure loro dovrebbero disputare una Nations League decisamente migliore a quella delle ragazze di Velasco per operare il sorpasso.

Sarà importante giocare con attenzione, ma senza paura e timori. Già a partire da giovedì contro la Germania, prima degli impegni contro la Bulgaria (da battere a tutti i costi) e contro la fortissima Turchia detentrice del titolo europeo. Di seguito il ranking FIVB aggiornato alle ore 23.00 di martedì 14 maggio.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 397,46 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

2. USA 358,652(già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

3. Brasile 352,55 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

4. Serbia 350,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

5. Polonia 338,51 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

6. Cina 329,65

7. Italia 328,34

8. Repubblica Dominicana 308,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

9. Giappone 305,09

10. Paesi Bassi 291,75

11. Canada 265,66

12. Germania 228,36

13. Thailandia 222,00

14. Belgio 199,57

15. Francia 184,99 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, Paese organizzatore)

—

20. Kenya 162,42 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il ranking per rappresentanza continentale)