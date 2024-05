Volley, Elena Pietrini lascia il ritiro della Nazionale: non giocherà le Olimpiadi. Cos’è successo alla schiacciatrice

Elena Pietrini ha lasciato il ritiro della Nazionale di volley femminile e non prenderà parte all’intensa attività agonistica che caratterizzerà l’estate, culminando con le Olimpiadi di Parigi 2024. La schiacciatrice non potrà indossare la maglia azzurra poiché non è nelle giuste condizioni fisiche. La decisione è maturata dopo una serie approfondita di esami medici e test fisici svoltisi negli ultimi due giorni, durante i quali la 24enne si era recata a Milano per unirsi al collegiale.

Elena Pietrini era reduce da una stagione in Russia caratterizzata da diversi stop, ma nella decisiva gara-5 della finale scudetto era stata la mattatrice indiscussa e da top scorer aveva trascinato la Dinamo Kazan verso la vittoria. Il martello toscano, che nella prossima stagione sportiva dovrebbe militare tra le fila di Milano, dovrà dunque rinunciare ai Giochi e l’Italia perde una pedina importantissima all’interno del proprio sistema di gioco.

Il CT Julio Velasco dovrà così decidere come completare il reparto delle schiacciatrici, in cui al momento le certezze sono Caterina Bosetti e Myriam Sylla, sulla carta le due titolari indiscutibili. Il terzo martello dovrebbe essere Alice Degradi, già vista durante la recente tappa di Nations League ad Antalya (culminata con la vittoria sulla Turchia). Per il quarto posto potrebbero essere in lizza Loveth Omoruyi, che però non risultata convocata per il collegiale in corso di svolgimento a Milano, dove è invece presente Stella Nervini.

L’opzione di schierare Ekaterina Antropova di banda con Paola Egonu nel ruolo di opposto appare al momento molto lontana dall’attuazione, probabilmente non ancora presa concretamente in considerazione. L’Italia tornerà in campo a Macao (Cina) per la seconda tappa della Nations League: dal 29 maggio al 2 giugno le azzurre affronteranno Francia, Repubblica Dominicana, Brasile, Cina. Ricordiamo che al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi.