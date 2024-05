VIDEO Zaynab Dosso, record italiano dei 100 metri: fa traballare il muro degli 11”!

Zaynab Dosso ha firmato il record italiano dei 100 metri, correndo un superbo 11.02 (0,9 m/s di vento alle spalle) al Meeting di Savona. Dopo essersi espressa in 11.12 durante le batterie, migliorando di un paio di centesimi il primato nazionale che condivideva con Manuela Levorato, la 24enne emiliana si è scatenata in finale e ha rasentato la fatidica barriera degli undici secondi, facendo capire di avere tutti i mezzi per scendere sotto il muro in un prossimo futuro.

Zaynab Dosso ha avuto un tempo di reazione alto, ma poi si è scatenata sul lanciato e ha divorato i primi 60 metri, dopo aver giganteggiato su quella distanza durante la stagione indoor (bronzo ai Mondiali e record italiano di 7.02). A quel punto ha sfoderato un impeccabile lanciato ed è planata di forza sul traguardo, regalandosi un pomeriggio da favola. Di seguito il VIDEO del record italiano di Zaynab Dosso sui 100 metri.