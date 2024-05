VIDEO Usyk-Fury: la furia dell’ucraino nel 9° round e il conteggio del britannico

Oleksander Usyk è il nuovo campione del mondo indiscusso dei pesi massimi. A Riyadh (Arabia Saudita) ha sconfitto ai punti, con verdetto non unanime, il britannico Tyson Fury, unificando così le cinture della categoria più prestigiosa: WBO, WBA, IBF, WBO e WBC. L’ultimo a riuscirci fu Lennox Lewis nel lontano 1999, un quarto di secolo fa.

Le prime sette riprese avevano visto una chiara prevalenza da parte di Fury, in netto vantaggio ai punti sino a quel momento. La contesa ha subìto un radicale cambiamento a partire dall’ottavo round: Usyk ha colpito in pieno l’avversario con un potentissimo gancio sinistro sul naso, provocandone un copioso sanguinamento: da allora Fury non è stato più lo stesso.

Il momento più spettacolare del match si è poi materializzato nel corso della successiva ripresa. Qui l’imbattuto fuoriclasse ucraino iniziava a tempestare di colpi il rivale. Una serie micidiale di ganci con il sinistro ed il destro portavano letteralmente Fury a barcollare sull’orlo del precipizio. The Gypsy King in qualche modo evitava di finire al tappeto agganciandosi alle corde, prima di subire il conteggio da parte dell’arbitro: solo la campana lo salvava da un inevitabile KO.

Per come si è sviluppato il match, Usyk si è chiaramente aggiudicato tutte le riprese dall’ottava alla dodicesima, una delle quali per 10-8 grazie al conteggio inflitto a Fury. Ciò nonostante il britannico non ha preso per niente bene il verdetto dei giudici: “Avevo vinto io. Il suo Paese è in guerra, quindi la gente si schiera con qualcuno il cui Paese è in guerra. Ma avevo vinto io, voglio subito la rivincita!“. Non si è fatta attendere la risposta di Usyk: “Facciamolo ancora, sono pronto“. Per la cronaca, la rivincita era già programmata da contratto e si svolgerà il 12 ottobre 2024, sempre a Riyadh.

VIDEO: IL CONTEGGIO DI TYSON FURY AL 9° ROUND

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk pic.twitter.com/49IbID0yNl — Happy Punch (@HappyPunch) May 18, 2024