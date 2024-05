VIDEO MotoGP, GP Catalogna 2024: highlights e sintesi. Bagnaia sorpassa Martin e vince

Francesco Bagnaia splende al Montmelò. Il pilota della Ducati infatti dopo la caduta all’ultimo giro della Sprint ha trionfato in occasione del GP della Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP, superando l’attuale leader del Mondiale e il solito Marc Marquez, anche questa volta autore di una pazzesca remuntada partendo dalla quattordicesima piazzola.

Una prova dal grande cuore, dal grande carattere e dalla grande tecnica quella di “Pecco”, artefice di un sorpasso eccezionale su Martin a sei giri dal termine proprio in curva 5, esattamente nella stessa zona che gli è costata la gara corta ieri.

Niente da fare poi per il gigante della Sprint Aleix Espargarò, il quale si è dovuto accontentare della quarta posizione precedendo un positivo Fabio Digiannatonio, quinto. Prestazione difficile invece per Enea Bastianini, retrocesso dalla zona punti dopo non aver rispettato un long lap penalty.

Riviviamo insieme le emozioni del GP della Catalogna al Montmelò.

GP CATALOGNA: SINTESI ED HIGHLIGHTS