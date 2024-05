MotoGP, Bagnaia si rialza da Campione e vince il GP di Catalogna! Sul podio Martin e Marquez

Francesco Bagnaia reagisce da campione alla batosta di ieri e vince il Gran Premio di Catalogna 2024, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. 21° successo in top class (31° complessivo nel Motomondiale) e terza affermazione dell’anno per Pecco, che rimedia dunque almeno parzialmente al pesante zero della Sprint restando in corsa per la tripletta iridata e sfatando la maledizione del Montmelò (non aveva mai fatto meglio di 5° in gara).

Il piemontese della Ducati Factory questa volta è stato impeccabile dalla prima all’ultima curva, gestendo in maniera intelligente le gomme e venendo fuori alla distanza per poi fare la differenza sullo spagnolo Jorge Martin nella seconda metà della corsa. Martinator ha avuto comunque la lucidità di non esagerare nel tentativo di rispondere a Bagnaia, accontentandosi di una piazza d’onore molto preziosa per il campionato.

Podio tutto Ducati completato in terza posizione dal fuoriclasse iberico Marc Marquez, che ha effettuato un’altra rimonta eccezionale dalla 14ma casella in griglia risalendo il gruppo progressivamente e battendo quasi in volata l’Aprilia del padrone di casa catalano (pole-man e vincitore della Sprint Race) Aleix Espargarò nel weekend in cui ha annunciato il ritiro. 5° il romano Fabio Di Giannantonio con la Ducati GP23 del team VR46, in difficoltà il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Da segnalare infine il ritiro di Franco Morbidelli (scivolato a 7 giri dalla fine), la caduta di Pedro Acosta mentre stava battagliando almeno per il podio (è stato poi capace di ripartire entrando in zona punti col 13° posto) e la gara disastrosa di Enea Bastianini, mai in lizza per le posizioni di vertice e retrocesso fuori dalla zona punti con un ride through a fine GP per non aver scontato un long lap penalty.

Martin, con il secondo posto odierno al Montmelò, resta leader del Mondiale con un margine di 39 punti su Bagnaia, 41 su Marquez, 61 su Bastianini, 68 su Viñales, 72 su Acosta, 79 su Aleix Espargarò e 80 su Binder, mentre Di Giannantonio e Bezzecchi sono rispettivamente 9° e 10°.