VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo dell’undicesima tappa: Jonathan Milan trionfa in volata a Francavilla al Mare

Risplende la maglia ciclamino nell’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Con una volata perfetta Jonathan Milan trionfa sul traguardo di Francavilla al Mare, conquistando il secondo successo del suo giro, il terzo in carriera nella Corsa Rosa. Questa volta non c’è stato scampo per gli avversari, con l’azzurro che si è imposto davanti a Tim Merlier (poi declassato) e Kaden Groves.

Tre uomini sin dalla partenza hanno provato ad animare la parte iniziale di gara: Edoardo Affini e Tim Van Djike (Team Visma | Lease a Bike) e Thomas Champion (Cofidis). Il gruppo però non ha lasciato assolutamente spazio con le squadre dei velocisti che si sono organizzate da subito, andando a limitare i danni.

Ai -35 chilometri i fuggitivi sono stati raggiunti dal gruppo e da quel momento c’è stata una lunga ed estenuante attesa per la volata finale. A 500 metri dall’arrivo una brutta caduta in gruppo coinvolge Fabio Jakobsen e complica la volata ad altri velocisti come Alberto Dainese.

La Lidl-Trek non riesce a costruire il treno, ma Jonathan Milan è perfetto. La maglia ciclamino prende la ruota di Merlier e lo batte nettamente, arrivando sul traguardo a braccia alzate. Il belga viene anche poi declassato per una scorrettezza nei confronti di Molano, con il podio che viene dunque completato da Kaden Groves e Giovanni Lonardi.

VIDEO ARRIVO UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024