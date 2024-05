VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della ottava tappa: Pogacar vince in volata a Prati di Tivo

Sempre e solo Tadej Pogacar. Il campione sloveno continua a mettere il suo marchio sul Giro d’Italia 2024, conquistando la sua terza vittoria sul primo arrivo in salita di questa edizione a Prati di Tivo. Un successo arrivato in volata, regolando il resto degli avversari della classifica generale, gestendo al meglio con la squadra la fuga e poi impostando con uno strepitoso Majka il ritmo sull’ultima asperità.

La tappa è stata caratterizzata da una fuga con venti e più corridori, al cui interno erano presenti il francese Romain Bardet e l’australiano Michael Storer, motivo per cui il gruppo ha deciso di controllarla e non dare troppo spazio, rimanendo sempre intorno ai due minuti di ritardo.

Sulla salita di Prati di Tivo la UAE ha cominciato a raccogliere metro dopo metro i fuggitivi, con il crollo anche di Bardet, che a questo punto esce definitivamente di classifica. Crisi nera anche per l’ex maglia bianca Luke Plapp, che è stato anche male nella notte. Poi si sono staccati anche Alexey Lutsenko e Filippo Zana, con il gruppo dei migliori che si è ridotto a poche unità.

Uno strepitoso Antonio Tiberi ha provato anche lo scatto per la vittoria, ma Pogacar in prima persona ha risposto. Lo sloveno ha gestito perfettamente gli ultimi chilometri, quasi come se volesse davvero vincere in volata, senza sprecare energie. Alla fine non c’è stato quasi neanche uno sprint, con Pogacar decisamente superiore a tutti, che ha battuto in volata un ottimo Daniel Martinez e poi Ben O’Connor. Quarto Tiberi, che ora può davvero sognare anche il podio finale, mentre è quinto Geraint Thomas.

VIDEO OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024