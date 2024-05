VIDEO Charles Leclerc in pole position a Monaco! Il giro perfetto con la Ferrari a Montecarlo

Fuochi d’artificio nel sabato dedicato al GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Sotto gli occhi strabiliati del Principato infatti Charles Leclerc ha conquistato una pole position straordinaria, rendendosi artefice di un Q3 davvero da manuale.

Sembra davvero in stato di grazia il monegasco, desideroso di trionfare finalmente tra le mura amiche andando a coronare un vero e proprio sogno che coltiva ormai da anni. Una voglia spasmodica quello del pilota, sintetizzata dal giro di outstanding segnato in Q3, dove ha messo a referto 1:10.270, rifilando +0.154 ad Oscar Piastri e distanziando il compagno di squadra Carlos Sainz, terzo a +0.248. Seconda fila poi per Lando Norris, quarto con +0.272 seguito da George Russell, quinto a +0.272, e George Russell, quinto a +0.273.

Partirà invece solo dalla sesta posizione il leader del Mondiale Max Verstappen che, alle prese con una macchina problematica, ha fermato la sua corsa con un ritardo di +0.297. A confermare le defaillance della scuderia austriaca Sergio Perez, addirittura diciottesimo.

Riviviamo le emozioni delle qualifiche del GP di Monaco

GP MONACO 2024: HIGHLIGHTS E SINTESI QUALIFICHE