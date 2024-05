F1, finalmente Ferrari! Leclerc in pole a Montecarlo, Verstappen in terza fila!

Dopo otto pole position consecutive (sette da inizio stagione), si interrompe quest’oggi a Montecarlo la striscia record in qualifica di Max Verstappen, che non è andato oltre un deludente sesto posto in Q3 e dovrà quindi scattare dalla terza fila in griglia nel Gran Premio di Montecarlo 2024, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno.

La copertina del sabato è tutta per il monegasco Charles Leclerc, che piazza la zampata nel momento clou avendo la meglio sulle McLaren (ancora competitive con Piastri 2° e Norris 4°) e centrando la 24ma partenza al palo della carriera. Domani il nativo del Principato proverà a sfatare la maledizione del GP di casa, che non lo ha mai visto salire sul podio. Ferrari sugli scudi anche con la terza posizione di un buon Carlos Sainz, mentre Red Bull mastica amaro per il risultato del tre volte iridato e per il pessimo 18° posto di Sergio Perez.

In Q1 l’evoluzione della pista e delle prestazioni (anche grazie all’aumento progressivo di confidenza dei piloti) è impressionante, quindi diventano decisivi gli ultimi minuti in cui tutti montano un secondo set di gomme soft nuove ad eccezione di Verstappen e Leclerc, che si salvano risparmiando un treno di pneumatici. Russell è il più veloce in 1’11″492, ma i distacchi sono minimi (primi 11 in meno di 3 decimi) e vengono eliminati Alonso con l’Aston Martin, Sargeant con la Williams, un disastroso Perez (18°) con la Red Bull e le Sauber di Bottas e Zhou.

In Q2 il copione non cambia, anche se Verstappen e Leclerc riescono a piazzare presto un buon tempo mettendosi al riparo da brutte sorprese. Alla fine il miglior tempo viene siglato dalla McLaren di Norris in 1’10″732, con i primi sei della graduatoria compressi in meno di due decimi. Esclusi dalla top10 Ocon con l’Alpine, le Haas di Hulkenberg (12° e a rischio penalità per impeding) e Magnussen (15°), Ricciardo con la Racing Bulls e Stroll con l’Aston Martin.

In Q3 Leclerc trova subito un gran tempo e si prende la pole position provvisoria dopo il primo time-attack in 1’10″418 precedendo di soli 26 millesimi Piastri, poi Verstappen e Sainz. Secondo tentativo decisivo, con il monegasco della Rossa che si migliora ulteriormente in 1’10″270 blindando la pole davanti a Piastri, Sainz, Norris e Russell. 6° Verstappen, costretto ad abbandonare il suo ultimo giro a causa di un errore in curva 1. Completano la top10 Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MONACO F1 2024

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.270 6

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.154 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.248 6

4 Lando NORRIS McLaren+0.272 7

5 George RUSSELL Mercedes+0.273 7

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.297 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.351 7

8 Yuki TSUNODA RB+0.588 6

9 Alexander ALBON Williams+0.678 6

10 Pierre GASLY Alpine+1.041 6

11 Esteban OCON Alpine- – 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 4

13 Daniel RICCIARDO RB- – 4

14 Lance STROLL Aston Martin- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

16 Fernando ALONSO Aston Martin- – 2

17 Logan SARGEANT Williams- – 2

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 2

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2