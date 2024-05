Vela, Riccardo Pianosi brilla anche ai Mondiali di Formula Kite e sogna in grande verso Parigi 2024

Quando mancano ormai poco più due mesi al via dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, arrivano segnali incoraggianti per la vela italiana al termine di una settimana in cui si sono disputati nelle acque di Hyeres i Campionati Mondiali di Formula Kite. Una rassegna iridata prestigiosa che rappresentava soprattutto un banco di prova interessante verso il grande appuntamento a cinque cerchi.

L’Italia ha recitato anche in questa occasione un ruolo da protagonista nella competizione maschile, mentre al femminile c’è un po’ di delusione per la mancata qualificazione di Maggie Pescetto (selezionata dalla direzione tecnica nazionale per le Olimpiadi) alle Medal Series dopo i progressi evidenziati nelle prime uscite della stagione.

Bilancio ampiamente positivo invece tra gli uomini, con la medaglia d’argento di uno straordinario Riccardo Pianosi che sale dunque per la seconda volta in carriera sul podio ai Mondiali (fu bronzo nel 2021 in Sardegna). Il fenomenale diciannovenne marchigiano si è ormai consolidato nell’elite globale della specialità e sta disputando sin qui un’annata fantastica in cui ha già ottenuto anche un secondo posto in Coppa del Mondo a Palma di Maiorca ed un argento europeo.

Un ruolino di marcia impressionante, che lo pone tra i favoriti principali per un posto sul podio verso i Giochi. Ad oggi l’oro olimpico sembra prenotato dal fuoriclasse singaporiano Max Maeder, dominatore assoluto della classe nell’ultimo triennio, tuttavia il format della Medal Series non esclude eventuali sorprese e colpi di scena che potrebbero ribaltare la situazione ed i valori in campo. Pianosi, nella lotta per le medaglie, dovrà vedersela poi principalmente con il francese Axel Mazella e altri tre-quattro avversari insidiosi come il brasiliano Bruno Lobo, lo sloveno Toni Vodisek, l’austriaco Valentin Bontus ed il britannico Connor Bainbridge.