Vela, Mondiali Nacra 17: Tita-Banti restano in testa, ma Gimson-Burnet si avvicinano dopo tre prove di Gold Fleet

Vento ancora leggero a La Grande Motte per la prima giornata di Gold Fleet (la quarta complessiva) ai Campionati Mondiali 2024 di Nacra 17. Dopo una lunga attesa, nel pomeriggio il comitato organizzatore è riuscito a far disputare tre prove della flotta Gold con l’Italia che continua a recitare un ruolo da protagonista e resta in corsa per le medaglie iridate con due imbarcazioni.

Alti e bassi nel day-4 per i Campioni Olimpici e Mondiali in carica Ruggero Tita e Caterina Banti, che mettono a referto uno score di 5-1-8 conservando comunque la leadership della generale con un vantaggio di 6 punti sui fenomenali britannici John Gimson/Anna Burnet (in grande rimonta con 1-5-1) e 14 sugli altri azzurri Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (2-10-11).

Entra nel vivo dunque la sfida per il titolo, quando manca una sola giornata di Gold Fleet (potrebbero svolgersi tre o al massimo quattro regate) prima della Medal Race a punteggio doppio riservata alle prime dieci coppie della classifica. Ancora in lizza almeno per il bronzo anche gli svedesi Svensson/Dackhammar (-7 dal terzo posto), gli argentini Majdalani/Bosco (-14) e gli olandesi Van der Meer/Bouwer (-15), oltre agli svedesi Jarudd/Jonsson (-18) ed i finlandesi Kurtbay/Keskinen (-27).