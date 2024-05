Vela: Germani-Bertuzzi fuori dalla top 10 dopo la quarta giornata degli Europei 2024 49erFx

Va in archivio la quarta giornata di competizioni a La Grande Motte, località della Francia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di vela per ciò che concerne la specialità 49er. Un day-4 contrassegnato da un vento leggero che ha modificato il regolare svolgimento del programma, consentendo solo la programmazione della golden fleet maschile, fase inaugurata proprio quest’oggi, e le prove di qualificazione di quella femminile

Nel 49Fx sono costrette ancora a rincorrere Jana Germani e Giorgia Bertuzzi che, dopo un terzo giorno complesso, non sono riuscite a risalire la china, centrando una quattordicesima e un’undicesima posizione con cui si sono attestate all’undicesimo posto nell’overall con un totale di 129.0 punti (di cui 99.0 netti). Sedicesime invece Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, le quali con 10-22 hanno guadagnato 158.0 (128.0 netti). Ventiseiesimo posto poi per Maelle Frascari Bordier-Sveva Carraro con 215.0 (185.0).

Al comando svettano invece le transalpine Sarah Steyaert-Charlie Picon, leader con 71.0 (55.0) a seguito di una giornata da 6-2 precedendo le atlete del Belgio Isaura Maenhaut-Anouk Geurts, seconde con 75.0 (58.0), e le canadesi Georgia e Antonia Lewin LaFrance, terze a 95.0 (65.0).

In campo maschile prendono la leadership invece Hernan Umpierre-Fernando Diz, oggi autori di un filotto da 1-1-4 che ha concesso loro di attestarsi in quota 86.0 (68.0 netti). Perdono terreno dunque James Peters-Fynn Sterritt, secondi con 89.0 (68.0) dopo una giornata viziata da un 10-11-19. Solidi invece i neozelandesi Isaac McHardie-William McKenzie, sul gradino più basso del podio con 101.0 (73.0). Vistoso scivolone poi per Hames Grummett-Rhos Hawes, passati dal vertice al sesto posto con 111.0 (87.0) al termine di tre prestazioni non facili.