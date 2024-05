Vela, Europei 49er: Germani-Bertuzzi scivolano fuori dalla top10 e non accedono alla Medal Race

Brutte notizie sul fronte italiano a La Grande Motte (Francia) dopo la penultima giornata dei Campionati Europei 2024 del doppio acrobatico maschile 49er e femminile 49erFX. Nessuna imbarcazione azzurra, al termine delle Opening Series, si è qualificata infatti per le Medal Race di domani a punteggio doppio e riservate solamente ai primi 10 equipaggi della generale.

L’unico binomio tricolore realmente in lizza per l’obiettivo era quello composto da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, addirittura al comando della classifica dopo le prime quattro-cinque prove di flotta per poi spegnersi alla distanza con una serie di piazzamenti negativi che le hanno estromesse dalla top10 overall e quindi dalla Medal Race domenicale.

13° posto conclusivo per Germani-Bertuzzi, mentre le altre coppie italiane non sono andate oltre la 19ma piazza con Sofia Giunchiglia/Giulia Schio e la 27ma con Maelle Frascari/Sveva Carraro. Medaglia d’oro ipotecata ormai dalle belghe Maenhaut/Geurts, che devono gestire un margine di 15 punti sulle francesi Steyaert/Picon e 19 sulle britanniche Black/Tidey nella regata finale.

In campo maschile le varie formazioni italiane erano rimaste addirittura fuori dalla Gold Fleet, con Simone Ferrarese/Simone Chisté che devono quindi accontentarsi di un deludente 28° posto assoluto (3° nella flotta Silver). Nella classifica open guidano gli uruguaiani Umpierre/Diz, mentre per quanto riguarda la lotta per il titolo europeo i britannici Peters/Sterritt si trovano in testa a +7 sugli svizzeri Schneiter/De Planta.