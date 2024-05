Vela, Europei 470: Berta-Festo chiudono sesti dopo la Medal Race. Oro alla Spagna con Xammar-Brugman

I Campionati Europei Open 2024 della classe 470 Mixed sono passati ufficialmente agli archivi dopo lo svolgimento della Medal Race odierna presso lo Yacht Club di Cannes (Francia) con il trionfo degli spagnoli Jordi Xammar e Nora Brugman. Un successo pienamente meritato e costruito con un percorso impressionante nelle dieci regate di flotta, prima di gestire la situazione di vantaggio senza troppi patemi nell’ultimo atto.

Primo titolo continentale nel 470 misto per la fortissima coppia iberica, tra le favorite principali in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Xammar-Brugman, ottimi terzi anche nella Medal di oggi, si sono imposti con un margine di 16 punti sui portoghesi Diogo Costa/Carolina Joao (vittoriosi nella regata finale) e 20 sui francesi Camille Lecointre/Jeremie Mion (solo settimi in Medal Race).

Buon quinto posto nella prova odierna per il duo azzurro formato da Elena Berta e Bruno Festo, che non è riuscito però a migliorare la sesta piazza di partenza in classifica generale chiudendo a 18 punti dal bronzo ma davanti a svariati equipaggi di alto livello internazionale. Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini non si erano invece qualificati per la Medal Race, attestandosi in 19ma posizione overall.