Vela, al via oggi a La Grande Motte i Mondiali Nacra 17: Tita-Banti puntano al terzo oro consecutivo

Tutto pronto a La Grande Motte per l’inizio di una settimana particolarmente intensa di regate, con in programma fino a domenica 12 maggio i Campionati Mondiali di Nacra 17 ed i Campionati Europei dei doppi acrobatici maschili 49er e femminili 49erFX. Archiviato a Hyeres con la Last Chance Regatta il percorso di qualificazione olimpica, gli equipaggi più forti del Pianeta puntano adesso sul grande obiettivo dei Giochi di Parigi 2024.

In questi giorni assisteremo dunque ad una prova generale in vista della rassegna a cinque cerchi, su un campo di regata situato nel sud della Francia e a circa 150 km da Marsiglia (sede delle gare olimpiche di vela). Riflettori puntati in casa Italia su Ruggero Tita e Caterina Banti, che vanno a caccia del terzo titolo iridato consecutivo e del quarto oro complessivo in carriera ai Mondiali.

I Campioni Olimpici di Tokyo 2021, dopo aver ceduto il trono del Vecchio Continente ai fenomenali britannici Gimson/Burnet (antagonisti principali anche in Francia) lo scorso novembre a Vilamoura, hanno cominciato alla grande la stagione 2024 dominando il Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca e lanciando un segnale importante agli avversari diretti in vista delle Olimpiadi.

Purtroppo non saranno presenti ai Giochi (avendo perso il ballottaggio interno con Tita-Banti) ma hanno tutte le carte in regola per salire sul podio mondiale questa settimana a La Grande Motte Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ormai stabilmente tra i primi 5 equipaggi della specialità da tre anni a questa parte e secondi classificati al Princesa Sofia di inizio anno.