Vela: Berta-Festo quarti nella prima giornata di Gold Fleet agli Europei 470

Prosegue il cammino di Elena Berta-Bruno Festo ai Campionati Europei 2024 di vela specialità 470, rassegna in fase di svolgimento nelle acque cristalline di Cannes (Francia). Nel primo giorno dedicato alla gold fleet i nostri ragazzi sono scesi momentaneamente fuori dalla top 3, piazzandosi provvisoriamente in quarta posizione e rimanendo dunque ampiamente in corsa per il podio.

Un risultato maturato per via di due regate dal vento leggero concluse con una posizione fuori dai primi dieci. Nella sesta regata complessiva, la prima della seconda fase, i nostri ragazzi hanno conquistato l’undicesima piazza, per poi attestarsi all’ottavo posto nella settima per un totale di 47 (29 punti netti).

Tra i primi 10 anche Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, al momento noni dopo aver segnato 12-7 raccogliendo quindi 67 punti (43 netti). Da menzionare poi nella silver fleet anche Benedetta Di Salle-Alessio Bellico, trentaquattresimi con 75 punti (57 netti).

In testa spiccano ancora gli iberici Jordi Xammar-Nora Brugman, bravi a mettere a referto 1-5 arginando la riscossa non solo di Camille Lecointre-Jeremie Mion, secondi con 25 punti (19 netti), ma anche di Martin Wrigley-Bettine Harris, terzi con 38 punti (28 netti).