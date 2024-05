United Rugby Championship: la Benetton Treviso a Durban è obbligata a vincere

Torna, dopo la pausa per le coppe europee, l’United Rugby Championship e la Benetton Treviso inizierà il suo tour in Sudafrica a Durban contro gli Hollywoodbets Sharks. Uno scontro non impossibile per i veneti, che sono in piena corsa playoff e sono obbligati a vincere per mettere un tassello importante verso la post season.

Treviso è attualmente ottava con 44 punti, ma alle sue spalle c’è l’Edimburgo a un solo punto di distanza, con anche gli Ospreys in corsa a quota 40 e i Lions a 39. E con altre due squadre a 44 punti e gli Stormers a 45 la corsa ai playoff è veramente dura e ogni punto può essere decisivo. E con un’altra trasferta sudafricana, con i Bulls, in arrivo e l’ultimo match in casa proprio con Edimburgo battere gli Sharks è decisivo.

Gli Sharks, come detto, non sono una squadra imbattibile. Attualmente tredicesimi, con 4 vittorie all’attivo, i sudafricani sono però in crescita e in casa possono diventare una formazione difficile da superare. Non segnano tanto, proprio come la Benetton Treviso, ma subiscono anche poco, anche se sia come punti fatti sia come punti subiti hanno uno score peggiore dei veneti e servirà un match perfetto per vincere.

“Come tutte le squadre sudafricane sono pesanti oltre ad essere dotati di grande fisicità in tutte le piattaforme di gioco. Sarà importante per noi levare loro spazio e metterli sotto pressione. Se gli diamo il tempo di reagire e trovare avanzamento sarà complicato. Mischia e drive saranno fondamentali” le parole di Niccolò Cannone alla vigilia del match.