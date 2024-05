Volley, le convocate dell’Italia per l’esordio in Nations League: Antropova e Danesi guidano le azzurre

Julio Velasco ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League di volley femminile, che andrà in scena ad Antalya (Turchia) dal 14 al 19 maggio. Il CT dell’Italia ha selezionato 14 atlete in vista dell’esordio ufficiale di questa stagione agonistica, dopo le due amichevoli vinte agevolmente contro la Svezia. Il tecnico sarà affiancato in panchina da Massimo Barbolini, mentre Lorenzo Bernardi e Manuel Cichello resteranno a Milano per seguire gli allenamenti dell’altro gruppo azzurro.

In terra anatolica spicca l’opposto Ekaterina Antropova, la schiacciatrice Caterina Bosetti e la centrale Anna Danesi. In cabina di regia figurano Carlotta Cambi e Francesca Bosio; gli altri martelli sono Alice Degradi, Stella Nervini e Loveth Omoruyi; le altre centrali sono Linda Nwakalor, Sara Bonifacio e Yasmina Akrari; Camilla Mingardi opposto, Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino i due liberi. L’Italia affronterà Polonia, Germania, Bulgaria, Turchia.

Assenti altre stelle come Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Sarah Fahr, Marina Lubian, Elena Pietrini: sono reduci dagli impegni con i rispettivi club e si alleneranno a Milano, per poi entrare in gioco nei successivi appuntamenti di Nations League. Ricordiamo che l’Italia dovrà qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il ranking FIVB, che verrà chiuso al termine della fase preliminare proprio di questa competizione.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Loveth Omoruyi.

Centrali: Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Yasmina Akrari.

Opposti: Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.

CONVOCATE COLLEGIALE MILANO

Martina Bracchi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori (E-Work Busto Arsizio); Monica De Gennaro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano); Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano); Giulia Gennari (Volley Bergamo 1991); Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Emma Graziani, Alessia Mazzaro (Il Bisonte Firenze); Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo); Sylvia Nwakalor (Toray Arrows); Elena Pietrini (Dinamo Kazan).