Triathlon, la tappa di Samarcanda della World Cup va a Connor Bentley davanti a Seguin e Schomburg

Si sono disputate le prove elite della tappa di Samarcanda (Uzbekistan) valevoli per la World Triathlon Cup 2024. La gara maschile si è disputata su distanza olimpica, (1.500 metri nella parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione in bici e 10 chilometri nella corsa) e ha visto diverse prestazioni di alto livello.

Il successo è andato in maniera netta al britannico Connor Bentley con il tempo complessivo di 1:41.51 (18:10 nel nuoto, 50:31 nella bici e 32:!5 nella corsa), con 11 secondi di vantaggio sul francese Yanis Seguin, mentre completa il podio il tedesco Jonas Schomburg a 12. Quarta posizione per lo spagnolo David Cantero Del Campo a 21 secondi dalla vetta, quinta per lo statunitense Chase McQueen a 34.

Conclude in sesta posizione l’ungherese Mark Devay a 43 secondi, settima per lo svizzero Simon Westermann a 53, mentre è ottavo l’australiano Bradley Course a 50. Si ferma in nona posizione il giapponese Makoto Odakura a 1:17 da Bentley, mentre completa la to10 il francese Aurelien Jem a 1:28. Ricordiamo che non erano al via atleti italiani.