Triathlon, Ilaria Zane brilla a Samarcanda e l’Italia si avvicina al terzo slot per Parigi 2024

Nel corso del fine settimana è andata in scena la tappa di Samarcanda (Uzbekistan) valevole per la World Triathlon Cup 2024. L’esordio della gara in terra uzbeka ha messo in mostra grande caldo e tanto spettacolo ma, di pari passo, è arrivata una bella notizia per i colori azzurri, pensando ai Cinque Cerchi.

Ilaria Zane infatti ha concluso al quinto posto la prova femminile. L’atleta tesserata Overcome con questa prestazione, segna un punto di estrema importanza verso la rincorsa al terzo slot delle donne ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In questo modo l’Italia si avvicina ai Paesi di riferimento del triathlon che potranno disporre di 5 atleti.

L’azzurra, come detto, ha messo in mostra una grande prova a Samarcanda. Dopo aver chiuso in 12a posizione la parte di bici, l’azzurra è stata in grado di sferrare l’attacco nella parte di corsa recuperando ben 7 posizioni e andando poi a tagliare il traguardo in quinta piazza. Un risultato che la porta a 3.753 punti nel ranking olimpico, posizionandosi così al 26° posto complessivo.

Il commento del Presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Complimenti a Ilaria Zane per l’ottimo 5° posto di Samarcanda, piazzamento che pone le basi per regalare al triathlon azzurro la possibilità di ottenere il 3° slot olimpico femminile e di issarsi nel pantheon mondiale, come numero di qualificati ai Giochi. Si tratta di un nuovo elemento – in attesa della conferma aritmetica della nuova certezza a cinque cerchi – capace di premiare l’impegno e le politiche intraprese in questi anni dalla FITRI, presieduta da Riccardo Giubilei, per la crescita del movimento”.