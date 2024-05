Triathlon, Cassandre Beaugrand vince la tappa di Cagliari delle World Series. L’Italia stacca il 3° pass femminile per Parigi

Cassandre Beaugrand ha fatto la voce grossa nella prova elite femminile delle World Triathlon Series che si è disputata a Cagliari. Nello splendido scenario della spiaggia del Poetto la francese ha vinto in volata una gara molto combattuta nella quale, purtroppo, le padrone di casa non hanno brillato. Ad ogni modo con questa prova l’Italia ottiene ufficialmente il terzo pass femminile per i Giochi di Parigi 2024. Saranno 5, in totale, quindi, gli azzurri impegnati sotto i Cinque Cerchi.

Cassandre Beaugrand ha vinto la prova (su distanza olimpica) con il tempo di 1:47.25 con un margine risicato di appena 3 secondi sulla tedesca Lisa Tertsch, mentre completa il podio cagliaritano la britannica Beth Potter a 6. Quarta posizione per la francese Emma Lombardi con un distacco di appena 7 secondi dalla connazionale, quinta per la lussemburghese Jeanne Lehair a 26 secondi, mentre è sesta la britannica Georgia Taylor-Brown a 38.

In settima piazza un’altra britannica, Sophie Coldwell a 41 secondi, quindi ottava la rappresentante delle Bermuda, Flora Duffy, a 43, quindi nona posizione per la tedesca Nina Eim a 48, mentre completa la top10 la britannica Kate Waugh a 54, davanti alle due statunitensi Taylor Knibb (+1:01) e Katie Zaferes (+1:08).

Le italiane. Si ferma in tredicesima posizione la prima delle azzurre, Verena Steinhauser a 1:09, quindi 18a Bianca Seregni a 1:58. Non ha concluso la sua prova, invece, Alice Betto (si è fermata dopo la parte di nuoto). Stesso discorso anche per Ilaria Zane che ha concluso dopo la sezione in bici.