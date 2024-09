Triathlon, Alice Betto e Verena Steinhauser al via della tappa di Weihai delle World Championship Series

L’ultima tappa delle World Triathlon Championship Series 2024 prima delle Finals di Torremolinos, in Andalucia, Spagna, andrà in scena venerdì 27 settembre a Weihai, in Cina, su distanza olimpica, con 1500 metri (2 giri) di nuoto, 40 km (8 giri) di ciclismo e 10 km (4 giri) di corsa.

Nella provincia dello Shandong saranno in gara entrambe le azzurre viste all’opera agli Europei di Vichy: al via ci saranno, infatti, Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), medaglia di bronzo nella rassegna continentale, e Verena Steinhauser (G.S Fiamme Oro), giunta 13ma in Francia.

Assieme alle due azzurre sarà in Cina anche Julien Clonen, direttore tecnico delle squadre Nazionali: per quanto concerne le gare di Weihai, la gara maschile, senza azzurri iscritti, è prevista alle ore 08.30, mentre la prova femminile scatterà alle ore 11.45.