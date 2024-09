Triathlon, Alice Betto nona nella tappa delle World Series di Weihai. Dodicesima Verena Steinhauser

Si è disputata nella mattinata italiana l’ultima tappa delle World Triathlon Championship Series 2024 prima delle Finals: a Weihai, in Cina (nella provincia dello Shandong), si è gareggiato su distanza olimpica, con 1500 metri (2 giri) di nuoto, 40 km (8 giri) di ciclismo e 10 km (4 giri) di corsa.

L’Italia era rappresentata soltanto nella gara femminile, nella quale la miglior azzurra è stata Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), teduce dalla medaglia di bronzo conquistata nella rassegna continentale, che si è classificata nona in 2:06:34, mentre Verena Steinhauser (G.S Fiamme Oro), è giunta 12ma in 2:07:10.

Germania e Gran Bretagna hanno dominato, dividendosi le prime cinque posizioni: vittoria della tedesca Lisa Tertsch in 2:04:42, davanti alle britanniche Beth Potter, seconda in 2:04:59, e Georgia Taylor-Brown, terza in 2:05:40, mentre resta ai piedi del podio la teutonica Tanja Neubert, quarta in 2:05:55, con la britannica Kate Waugh quinta in 2:06:00.

Nella gara maschile, senza italiani al via, vince il britannico Alex Yee in 1:48:21, davanti al transalpino Léo Bergere, secondo in 1:49:07, ed al brasiliano Miguel Hidalgo, terzo in 1:49:18. Completano la top five l’iberico Alberto Gonzalez Garcia, quarto in 1:49:47, e l’altro francese Vincent Luis, quinto in 1:49:52.

ORDINE D’ARRIVO GARA FEMMINILE (TOP 15)

1 Lisa Tertsch 1998 GER 2 02:04:42

2 Beth Potter 1991 GBR 1 02:04:59

3 Georgia Taylor-Brown 1994 GBR 5 02:05:40

4 Tanja Neubert 2000 GER 28 02:05:55

5 Kate Waugh 1999 GBR 3 02:06:00

6 Gwen Jorgensen 1986 USA 21 02:06:08

7 Rosa Maria Tapia Vidal 1997 MEX 17 02:06:17

8 Gina Sereno 1995 USA 22 02:06:26

9 Alice Betto 1987 ITA 9 02:06:34

10 Jeanne Lehair 1996 LUX 4 02:06:46

11 Claire Michel 1988 BEL 12 02:06:47

12 Verena Steinhauser 1994 ITA 11 02:07:10

13 Xinyu Lin 2002 CHN 15 02:07:34

14 Annika Koch 1999 GER 14 02:08:27

15 Lena Meißner 1998 GER 24 02:09:23

ORDINE D’ARRIVO GARA MASCHILE (TOP 15)

1 Alex Yee 1998 GBR 3 01:48:21

2 Léo Bergere 1996 FRA 4 01:49:07

3 Miguel Hidalgo 2000 BRA 9 01:49:18

4 Alberto Gonzalez Garcia 1998 ESP 8 01:49:47

5 Vincent Luis 1989 FRA 7 01:49:52

6 Luke Willian 1996 AUS 6 01:49:58

7 Hayden Wilde 1997 NZL 5 01:50:01

8 Dylan McCullough 2001 NZL 27 01:50:03

9 Jack Willis 1997 GBR 37 01:50:18

10 Pierre Le Corre 1990 FRA 2 01:50:42

11 Max Stapley 1999 GBR 22 01:50:46

12 Simon Westermann 1998 SUI 21 01:50:48

13 Antonio Serrat Seoane 1995 ESP 11 01:50:48

14 Takumi Hojo 1996 JPN 15 01:50:57

15 John Reed 2001 USA 16 01:51:10