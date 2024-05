Triathlon, Alex Yee vince la tappa delle World Series di Cagliari. Nicola Azzano chiude 25°

Si conclude la tappa italiana delle World Series 2024 di triathlon: a Cagliari, nella gara maschile, per il terzo anno consecutivo si impone il britannico Alex Yee. La prova si è svolta con mezz’ora di ritardo rispetto al programma iniziale a causa delle condizioni del mare.

Il britannico Alex Yee ha vinto la gara del Poetto in 1:39:44, precedendo il neozelandese Hayden Wilde, relegato alla piazza d’onore in 1:39:46, venendo battuto per 2″ dal vincitore al termine di un lungo duello, ed il magiaro Csongor Lehmann, che sale sul gradino più basso del podio in 1:40:27, a 43″ dalla vetta.

In casa Italia il migliore è stato Nicola Azzano, 25° in 1:43:37, a 3’53”, appena davanti a Michele Sarzilla, 27° in 1:43:46, a 4’02”, mentre Alessio Crociani si è classificato 39° in 1:45:56, a 6’12”, infine è stato costretto a dare forfait prima del via Gianluca Pozzatti, a causa di un virus che lo ha colpito a poche ore dalla gara.

L’analisi di Nicola Azzano al sito federale: “Devo dire che oggi sarebbe stata tosta in ogni caso, poi con l’allerta meteo è stato difficile riprendere la concentrazione. Non ho nuotato al meglio, invece bici e corsa sono andati abbastanza bene, ma sono fiero della mia prestazione ed è stato bellissimo gareggiare in Italia“.

Il bilancio di Michele Sarzilla: “Lo stress non è mancato per il rinvio della partenza e visto che si trattava dell’ultima gara prima della chiusura di qualifica olimpica. Ho cercato di avere sempre coraggio e di affrontare le difficoltà per finire la gara nel migliore modo possibile e gratificare il lavoro degli ultimi anni per me stesso, per le persone che hanno lavorato con me, per la federazione che mi ha sempre sostenuto e per dare un segnale che nonostante gli ostacoli bisogna sempre dare il meglio. Finisce un cammino molto duro e sono orgoglioso di come l’ho affrontato“.