Triathlon, World Cup Tongyeong 2024: Nicola Azzano 23° in Corea del Sud

La gara maschile su distanza olimpica della tappa della World Cup 2024 di triathlon, appena conclusa a Tongyeong, in Corea del Sud, vede l’unico azzurro al via, iscritto a titolo personale, Nicola Azzano (Carabinieri), classificarsi al 23° posto.

Affermazione del neozelandese Dylan McCullough, che domina la scena e vince in 1:45:08, rifilando distacchi notevoli a tutti gli altri concorrenti: piazza d’onore per l’iberico David Cantero Del Campo, secondo in 1:46:11, a 1:03, gradino più basso del podio per il polacco Maciej Bruzdziak, terzo in 1:46:19 a 1:12.

Giù dal podio il transalpino Maxime Hueber-Moosbrugger, quarto in 1:46:43, a 1:35, davanti all’iberico Roberto Sanchez Mantecon, quinto in 1:47:03, a 1:56, al britannico Ben Dijkstra, sesto in 1:47:10 a 2:03, ed al francese Aurelien Jem, settimo in 1:47:17, a 2:10.

Ottava posizione per l’altro transalpino Nathan Grayel in 1:47:28 a 2:21, nona piazza per il romeno Sébastien Pascal in 1:47:33, a 2:25, decimo posto per il canadese Liam Donnelly in 1:47:38, a 2:31. Finisce lontano dai migliori l’azzurro Nicola Azzano, 23° in 1:49:15, a 4:08.

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Dylan McCullough NZL 01:45:08

2 David Cantero Del Campo ESP 01:46:11 +00:01:03

3 Maciej Bruzdziak POL 01:46:19 +00:01:12

4 Maxime Hueber-Moosbrugger FRA 01:46:43 +00:01:35

5 Roberto Sanchez Mantecon ESP 01:47:03 +00:01:56

6 Ben Dijkstra GBR 01:47:10 +00:02:03

7 Aurelien Jem FRA 01:47:17 +00:02:10

8 Nathan Grayel FRA 01:47:28 +00:02:21

9 Sébastien Pascal ROU 01:47:33 +00:02:25

10 Liam Donnelly CAN 01:47:38 +00:02:31

23 Nicola Azzano ITA 01:49:15 +00:04:08