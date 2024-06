Tiro con l’arco, azzurre fuori ai quarti in World Cup ad Antalya. Sfuma il pass olimpico del terzetto

L’Italia non riesce nel miracolo e vede sfumare definitivamente la qualificazione del terzetto femminile di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il movimento azzurro si presenterà dunque alla rassegna a cinque cerchi con 3 uomini (tutti impegnati sia nell’individuale che nella gara a squadre) e 1 donna (prenderà parte alla competizione individuale e alla prova mista a coppie) per un totale di 4 atleti.

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati ci hanno provato fino in fondo, ma obiettivamente serviva un’impresa quasi impossibile per raggiungere la finale in Coppa del Mondo ad Antalya e completare così la rimonta sull’Indonesia per il secondo e ultimo pass tramite ranking. Come se non bastasse, il ranking round di ieri aveva relegato l’Italia in una zona di tabellone da incubo.

Le nostre portacolori hanno comunque ben figurato, sconfiggendo in rimonta allo shoot-off (25-24) proprio l’Indonesia al debutto in un vero e proprio scontro diretto verso Parigi, per poi superare agli ottavi la settima testa di serie Taiwan con il punteggio di 5-3. La squadra tricolore si è avvicinata dunque a due vittorie dalla qualificazione olimpica, perdendo però ai quarti per 1-5 contro un Giappone (2° nel ranking round) veramente solido.

La selezione nipponica, costretta a vincere la tappa di World Cup per scalare il ranking e strappare in extremis il pass a cinque cerchi, ha messo in grande difficoltà la fenomenale Corea del Sud (che sfiderà la Francia nell’ultimo atto) in semifinale cedendo solamente allo shoot-off e dovendosi accontentare di un terzo posto amaro. Gli ultimi due posti a disposizione nel settore femminile per la prova a squadre olimpica vanno dunque tramite ranking a India e Indonesia.

Nessun ribaltone anche al maschile, con India e Cina che conservano le prime due posizioni della graduatoria e vengono ripescate per le Olimpiadi di Parigi 2024. Escluse dunque squadre di alto profilo come USA, Spagna, Germania, Indonesia e Paesi Bassi. Giornata negativa ad Antalya per il terzetto italiano composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, eliminato abbastanza nettamente agli ottavi dagli Stati Uniti per 0-6. Anche qui la finale sarà tra Francia e Corea del Sud.