Tiro con l’arco, Nespoli unica nota lieta di Antalya per la squadra azzurra di ricurvo. Terzetto femminile escluso da Parigi

Dopo il Preolimpico globale della scorsa settimana, è andata in archivio ieri sempre ad Antalya (Turchia) anche la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco. Nessun podio nel ricurvo per l’Italia, che ha però ritrovato Mauro Nespoli ai massimi livelli con un incoraggiante quarto posto individuale verso l’appuntamento a cinque cerchi.

Buona prova anche per Federico Musolesi, out agli ottavi dopo aver battuto due arcieri di alto profilo, mentre gli altri individualisti (uomini e donne), il terzetto maschile e la coppia mista sono stati eliminati prematuramente dai rispettivi tabelloni. L’unica squadra azzurra capace di raggiungere i quarti di finale è stata quella femminile, che aveva però bisogno di un exploit clamoroso per ottenere in extremis il ripescaggio olimpico tramite ranking.

Di fatto serviva la finale in questa tappa turca di World Cup, un obiettivo quasi impossibile anche per come si è delineato il tabellone dopo il ranking round. Per raggiungere l’ultimo atto e volare alle Olimpiadi il team tricolore avrebbe dovuto sconfiggere nell’ordine Indonesia (avversaria diretta nel ranking), Taiwan (n.7 del seeding, già qualificata a Parigi), Giappone (testa di serie n.2) e soprattutto la Corea del Sud.

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati si sono fermate a metà dell’opera, battendo sul filo di lana Indonesia e Taiwan per poi cedere ad un Giappone estremamente solido. Il settore femminile italiano verrà dunque rappresentato a Parigi da una sola atleta (che prenderà parte alla gara individuale e alla prova mista a coppie), grazie al pass non nominale conquistato da Rebagliati agli European Games 2023. Vedremo a questo punto chi verrà selezionata per le Olimpiadi, con un probabile ballottaggio tra Andreoli e Rebagliati per quanto visto in stagione e nell’ultimo biennio.