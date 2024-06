Tiro con l’arco, Mauro Nespoli avanza in semifinale nell’individuale ad Antalya in Coppa del Mondo

Va in archivio con una bella notizia sul fronte italiano la quarta giornata della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia). Mauro Nespoli si è reso protagonista infatti di un percorso brillante nelle eliminatorie della competizione individuale di arco olimpico, qualificandosi per le semifinali che andranno in scena (come le finali) domenica.

Il vice-campione olimpico in carica, 9° nel ranking round di mercoledì, ha sconfitto nel suo cammino odierno Nicholas D’Amour (Isole Vergini Americane) 6-2, l’iraniano Faez Mohammadizardkhaneh 7-3, il cinese Li Zhongyuan 6-4 ed il britannico Alex Wise 6-2. In semifinale l’asticella si alzerà ulteriormente contro il brasiliano n.1 del ranking mondiale Marcus D’Almeida, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno l’indiano Dhiraj Bommadevara ed il sud coreano Kim Woojin.

Niente da fare per gli altri azzurri impegnati, tutti eliminati prima dei quarti di finale. Buona prova per Federico Musolesi, out agli ottavi per 2-6 con il tedesco Jonathan Vetter dopo aver vinto due match di spessore contro il messicano Matias Grande ed il taiwanese Tai Yu-Hsuan, mentre Alessandro Paoli è uscito di scena al debutto con il francese Jean-Charles Valladont per 0-6. Giornata difficile per il settore femminile: Chiara Rebagliati sconfitta ai sedicesimi, mentre Tatiana Andreoli e Lucilla Boari sono state eliminate al primo turno.

Ko all’esordio in mattinata anche per la coppia tricolore composta da Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati contro la Colombia (Rendon/Arcila Arango) con il punteggio di 3-5 nel Mixed Team Event. Nello stesso format, ma passando alla divisione compound, l’Italia ha raggiunto la finale per il 3° posto con Elisa Roner ed Elia Fregnan in seguito alla sconfitta in semifinale con il Kazakistan per 155-156.