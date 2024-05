Tiro con l’arco oggi, Preolimpico europeo 2024: orari 5 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono sempre più vicini ed è ormai entrato nel vivo il processo di qualificazione a cinque cerchi del tiro con l’arco. Quest’oggi, domenica 5 maggio, va in scena a Essen (in Germania) la prima delle due giornate del Preolimpico Europeo, torneo continentale che mette in palio 3 quote olimpiche individuali per genere.

L’Italia, già certa di uno slot individuale femminile grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games, partecipa alla manifestazione solamente con gli uomini (ancora a bocca asciutta). Al via Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, tutti alla ricerca del miglior risultato possibile (basta che il migliore dei nostri portacolori venga preceduto nella classifica finale da rappresentati di al massimo due Paesi diversi, restando però nella top8) per consentire alla selezione azzurra di portare alle Olimpiadi almeno un rappresentante anche in campo maschile.

Day-1 riservato alle 72 frecce di ranking round e ai primi turni dei tabelloni a eliminazione diretta fino agli ottavi di finale compresi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della prima giornata del Preolimpico Europeo di tiro con l’arco a Essen. Non è prevista la copertura televisiva e in streaming della competizione odierna.

CALENDARIO TIRO CON L’ARCO OGGI, PREOLIMPICO EUROPEO 2024

Domenica 5 maggio

Ore 9.00 Ranking round

Ore 14.00 Primi turni a eliminazione diretta (fino agli ottavi di finale compresi)

COME VEDERE IL PREOLIMPICO EUROPEO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

PREOLIMPICO EUROPEO TIRO CON L’ARCO: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli.