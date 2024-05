Preolimpico europeo tiro con l’arco 2024 oggi: orari 6 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Alta tensione ad Essen per la seconda e ultima giornata del Preolimpico Europeo di tiro con l’arco, in programma ad Essen (Germania) e valevole come evento continentale di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi si disputeranno le fasi finali dei tornei maschili e femminili, con in palio tre quote individuali non nominali per genere.

L’Italia, assente con le donne dopo aver centrato il pass grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games 2023, punta tutto su Mauro Nespoli per garantirsi la certezza di portare almeno un uomo alla rassegna a cinque cerchi. L’argento olimpico di Tokyo 2021 (unico azzurro ancora in gara) sfiderà ai quarti di finale l’ucraino Mykhailo Usach ed una vittoria potrebbe rivelarsi anche sufficiente per festeggiare il ticket per Parigi.

Gli altri tre quarti in programma vedranno fronteggiarsi nella parte alta del tabellone l’olandese Steve Wijler e lo svizzero Keziah Chabin e gli sloveni Ziga Ravnikar e Den Habjan Malavasiv, mentre nella parte bassa oltre a Nespoli-Usach ci sarà lo scontro diretto tra il britannico Conor Hall e l’olandese Senna Roos. Si contenderanno dunque i tre slot a disposizione Olanda, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Italia e Gran Bretagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata del Preolimpico Europeo di tiro con l’arco a Essen. Le fasi finali del torneo individuale continentale di qualificazione a cinque cerchi verranno trasmesse in diretta streaming su archery+, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TIRO CON L’ARCO OGGI, PREOLIMPICO EUROPEO 2024

Lunedì 6 maggio

Ore 10.00 Quarti di finale femminili

Ore 11.00 Semifinali femminili

Ore 11.30 Finali femminili

Ore 14.00 Quarti di finale maschili

Ore 15.00 Semifinali maschili

Ore 15.30 Finali maschili

COME VEDERE IL PREOLIMPICO EUROPEO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: archery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PREOLIMPICO EUROPEO TIRO CON L’ARCO: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Mauro Nespoli.