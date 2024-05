Tiro con l’arco: il terzetto maschile è quarto in Coppa del Mondo, azzurre non oltre gli ottavi nel compound

Terza giornata di Coppa del Mondo a Yacheon (Corea del Sud): giovedì dedicato alle sfide a eliminazione diretta nel torneo a squadre dell’arco olimpico e nel tabellone fino ai quarti di finale nel compound individuale.

Nel ricurvo la squadra maschile formata da Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli si è spinta fino al quarto posto: la formazione azzurra ha vinto 5-4 contro la Turchia (Gazoz, Tumer, Yildirmis) 5-4 allo shoot-off (28-25), per poi superare anche la Cina (Kao, Qi, Wang) per 5-4 allo shoot-off (29+29). Italia che è poi stata sconfitta in semifinale dalla Corea del Sud (Kim, Kim, Lee) per 5-1 (58-55, 57-57, 56-55) e non sono riusciti a cogliere il bronzo, concludendo così in quarta posizione, vista la sconfitta nella finalina contro il Canada (Peters, Wilson-Poyton, Xuereb) per 6-2 (57-54, 52-56, 57-56, 57-55).

Al femminile Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono state eliminate ai quarti di finale: le azzurre hanno battuto 5-3 (51-58, 55-54, 54-54, 56-52) il Messico (Ruiz, Valencia, Vazquez), per perdere poi con la Corea del Sud (Jeon, Lim, Nam) per 5-3 (57-57, 54-55, 56-50, 54-49).

Nel compound coloro che si sono spinte più avanti sono Elisa Roner e Marcella Tonioli, entrambe eliminate agli ottavi di finale. Roner ai sedicesimi ha superato la statunitense Carson Krahe per 143-142, venendo estromessa poi dalla coreana Seungyeon Han per 146-142. Tonioli è partita dal primo turno e ha prima battuto l’arciera di Singapore Tze Chieh Contessa Loh per 141-140, per fare l’impresa contro la numero 2 delle qualificazioni, la lussemburghese Mariya Shkolna allo shoot-off dopo il 145-145, avvicinando di più la sua freccia al centro. Eliminazione che è arrivata poi con la statunitense Alexis Ruiz per 143-139 agli ottavi. Francesca Aloisi è uscita subito contro la thailandese Kanyavee Maneesombatkul per 145-139.

Al maschile invece gli azzurri non sono andati oltre ai sedicesimi di finale: Michea Godano al primo turno ha battuto l’australiano Bailey Wildman per 144-140 ed è stato poi sconfitto dal numero 1 delle qualificazioni, il danese Mathias Fullerton per 146-143. Fuori ai sedicesimi anche Elia Fregnan, estromesso dall’indiano Priyansh 147-146 dopo aver battuto il messicano Lot Máximo Mendez Ortiz per 10-9 allo shoot-off dopo il 142-142. Immediatamente eliminato Marco Bruno al primo turno contro l’israeliano Shamai Yamrom per 141-130.