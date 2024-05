Tiro con l’arco, Europei: Elisa Roner in finale nel compound, Tatiana Andreoli si gioca il bronzo nel ricurvo

Nell’olimpico maschile, ai sedicesimi di finale si è fermato Mauro Nespoli per mano dello sloveno Ziga Ravnikar (29-27, 29-28, 24-26, 28-28, 28-27). Avanza invece Alessandro Paoli che ha la meglio allo shoot-off del croato Leo Sulik in rimonta per 6-5 (26-28, 28-29, 28-26, 28-27, 28-28, 9+). Netta l’affermazione di Federico Musolesi contro il georgiano Aleksande Machavariani per 6-0 (28-26, 27-25, 24-23). Il percorso di Paoli si è poi fermato agli ottavi di finale, perdendo contro lo sloveno Den Malavasic Habjan 7-3 (29-28, 29-26, 26-28, 28-28, 28-27). Musolesi si è qualificato per i quarti battendo lo sloveno Ziga Ravnikar 6-4 (28-28, 27-29, 29-29, 29-28, 29-28) per poi perdere contro il francese Baptiste Addis per 6-4 (29-28, 28-26, 28-29, 28-28, 27-27).

Nel ricurvo femminile, fuori subito ai sedicesimi di finale Chiara Rebagliati, sconfitta per 6-4 dalla britannica Penny Healey (28-28, 24-29, 30-27, 28-28, 26-28). Eliminata anche Lucilla Boari che è stata spazzata via dalla danese Randi Degn per 6-0 (29-27, 28-26, 28-25). Promossa Tatiana Andreoli, vincente per 6-2 sulla turca Dunya Yenihayat (29-29, 28-25, 28-27, 26-26). Andreoli che è arrivata alle semifinali, viste le vittorie convincenti sulla Degn per 6-2 (28-28, 29-28, 28-28, 30-25) e sulla tedesca Charline Schwarz (27-26, 30-28, 27-28, 29-28), poi il k.o. contro la spagnola Elia Canales 6-0 (27-25, 30-27, 28-27).

Nel compound maschile hanno passato il primo round tutti gli azzurri: Marco Bruno ha regolato 149-144 il polacco Przemyslaw Konecki, Michea Godano ha battuto 144-143 l’israeliano Yiftach Hadar e Federico Pagnoni ha superato 148-142 l’ucraino Sviatoslav Karpenko. Azzurri che però si sono fermati agli ottavi: Bruno con l’olandese Mike Schloesser per 150-145, Godano contro lo slovacco Jozef Bosansky per 147-144 e Pagnoni contro l’israeliano Shmai Yamrom per 146-146 (la freccia dell’avversario si è avvicinata più al centro allo shoot-off)

Nel compund femminile avanti Elisa Roner che ha sconfitto 147-142 Andrea Nicole Moccia. Bene Marcella Tonioli che ha superato 147-142 la svedese Ida Karlsson. Roner che si giocherà la finale dell’oro avendo messo in fila la croata Amanda Mlinaric 146-144, la tedesca Katharina Raab 148-143 e la turca Hazal Burun 149-146. Tonioli si è bloccata ai quarti dopo aver battuto la turca Begum Yuva 145-143 e aver perso contro la lussemburghese Mariya Shkolna 149-143.