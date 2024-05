Tiro a volo, Jessica Rossi quarta nel trap agli Europei 2024. Oro per Galvez

Si ferma al quarto posto la corsa di Jessica Rossi nel trap femminile ai Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento proprio in Italia presso il mitico (e difficile) poligono di Lonato Del Garda. Un ultimo atto altalenante quello dell’azzurra, viziato in modo particolare da due errori in una fase cruciale della gara.

Comincia in salita la prova della Campionessa Olimpica di Londra 2012, come dimostrano i due piattelli a vuoto (precisamene il primo e quinto) della serie inaugurale. Malgrado la defaillance la nativa di Cento ha poi preso egregiamente ritmo, conducendo poi tre cicli senza alcuna sbavatura.

La situazione si è quindi complicata alla quinta serie, contrassegnata da due zero. Gli altri tre errori complessivi arrivati nella sesta e nella settima tranche hanno dunque condannato la veterana della Nazionale italiana ai piedi del podio con 28/35.

A trionfare è stata invece l’iberica Fatima Galvez, tiratrice che ha regolato nel testa a testa finale la tedesca Kathrin Murche eguagliando il record europeo di 46/50, due piattelli in più rispetto alla teutonica, argento con 44/50.

Bronzo dal sapore speciale invece per la turca Pelin Rumeysa Kaya, abile a segnare 34/40 guadagnando così una preziosa carta olimpica, a cui si aggiunge quella della rappresentante del San Marino Alessandra Perilli (per via del ranking). Alle 16:15 andrà in scena la finale maschile con massio Fabbrizi