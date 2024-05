Tiro a volo, Massimo Fabbrizi approda in finale nel trap maschile! Italia sesta a squadre

Agli Europei 2024 di tiro a volo, proseguiti oggi a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, al termine delle qualificazioni del trap maschile senior, Massimo Fabbrizi centra l’ingresso in finale: l’azzurro condivide il secondo posto a quota 122/125 con il turco Yavuz Ilnam e con lo sloveno Bostjan Macek.

Le eliminatorie sono state vinte dallo spagnolo Alberto Fernandez con 123/125, mentre si giocheranno il pass per l’ultimo atto in uno spareggio a tre (con 2 posti per la finale) tre tiratori a quota 121: il finlandese Jukka Laakso, il croato Giovanni Cernogoraz ed il britannico Nathan Hales.

A giocarsi il pass olimpico in palio nell’ultimo atto saranno l’iberico, l’anatolico e lo sloveno, ai quali potrà aggiungersi il finlandese in caso di qualificazione. Eliminati gli altri azzurri in gara: 12° Giammarco Barletta (in gara solo per il ranking) con 119/125, 27° Mauro De Filippis a quota 117/125, 42° Giovanni Pellielo con 115/125, 50° Lorenzo Ferrari (anch’egli in gara solo per il ranking) a quota 114/125.

Nella classifica a squadre l’Italia chiude al sesto posto con 354/375, mentre l’oro va alla Turchia, prima a quota 359/375, davanti alla Gran Bretagna, d’argento a quota 357/375, ed alla Finlandia, di bronzo con 356/375.

Nella gara della categoria junior due azzurri sono certi dell’ingresso in finale: Luca Gerri è primo a quota 123/125, mentre Matteo D’Ambrosi spareggerà per il secondo posto con un solo avversario (118/125). Si giocherà il pass per l’ultimo atto Riccardo Mirabile, sesto ex-aequo con un altro tiratore (116/125), infine Elia Di Famiano termina in 23ma posizione con 110/125.

Dominante l’Italia nella classifica a squadre (non viene conteggiato lo score di Di Famiano), d’oro con 357/375: argento alla Germania, seconda a quota 337, con ben 20 piattelli di ritardo, bronzo alla Repubblica Ceca, terza con 335, a -22 dagli azzurri.