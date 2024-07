LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Silvana Stanco e Jessica Rossi inseguono il sogno finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda e ultima giornata riservata alla gara del trap femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si prospetta una mattina intensa ed emozionante, in quanto dalle ore 9:00 in poi si andrà a delineare il quadro delle sei finaliste che si giocheranno l’oro a partire dalle 15:30.

Dopo i primi 75 piattelli Silvana Maria Stanco si trova nel gruppo al terzo posto con un parziale di 73/75, score maturato a causa di due errori trovati nella terza serie al termine di due cicli senza alcun errore. Occhio anche a Jessica Rossi, al momento undicesima con 72/75 ma in piena corsa per l’ultimo atto.

Al comando in solitaria spicca l’iberica Mar Molne Magrina, unica del lotto con 75/75 che precede la compagna di squadra Fatima Galvez, attualmente seconda con 73/5. Insieme a Stanco, a quota 73/75, ci sono anche l’australiana Penny Smith, la kazaka Mariya Dmitriyenko e la guatemalteca Adriana Ruano Oliva.

Le azzurre avranno la possibilità di riscattare la categoria maschile che, malgrado tre quarti di qualifica promettente, ha dovuto abbandonare il sogno finale all’ultima serie con Giovanni Pellielo. Non sarà facile, la concorrenza è spietata. Ma abbiamo tutte le carte in regola per compiere l’impresa.

OA Sport vi offre la diretta live dell’ultimo turno di qualificazione e della finale del trap femminile. Colpo dopo colpo, piattello dopo piattello, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 9:00, mentre la finale è pianificata per le 15:30. BUON DIVERTIMENTO!