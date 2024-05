Tiro a volo, gli italiani convocati per gli Europei 2024 a Lonato

Ancora pochi giorni e si alzerà finalmente il sipario su Lonato del Garda, località che ospita dal 15 al 27 maggio i Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna fondamentale anche in ottica Olimpiadi Parigi 2024, in quanto verranno assegnati gli ultimi pass a disposizone per la competizione a cinque cerchi, uno per specialità.

La Nazionale italiana si presenterà in Lombardia con un contingente di trentadue tiratori, sedici di questi appartenenti alla categoria Junior. Alte, come sempre, le ambizioni degli azzurri Senior, motivati a trovare almeno un piazzamento sul podio in tutte le gare pianificate. Tra i protagonisti dello skeet figurano Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro, Luigi Lodde, Gabriele Rossetti e Simona Scocchetti.

Jessica Rossi, Silvana Stanco, Gaia Ragazzini, Giovanni Pellielo, Maria Lucia Palmitessa, Martina Grioni, Lorenzo Ferrari, Mauro De Filippis e Gianmarco Barletta saranno invece della partita nella trap.

Di seguito i trentadue convocati per gli Europei 2024 di tiro a volo.

EUROPEI TIRO A VOLO 2024: I CONVOCATI DELL’ITALIA (in grassetto gli atleti Senior)

BACOSI Diana 1336 W 13 JUL 1983 Skeet Women/Skeet Mixed Team

BARLETTA Gianmarco 1337 M 22 AUG 2002 Trap Men

BARTOLOMEI Martina 1338 W 9 DEC 1990 Skeet Women/Skeet Mixed Team

BRAGALLI Matteo 1339 M J 21 JUL 2007 Skeet Men Junior

BUSELLI Dalia 1340 W J 15 MAY 2011 Skeet Women Junior

CASSANDRO Tammaro 1341 M 5 APR 1993 Skeet Men/Skeet Mixed Team

COCO Marco 1342 M J 28 JUN 2005 Skeet Men Junior/J Skeet Mixed Team Junior

DAMBROSI Matteo 1343 M J 10 DEC 2003 Trap Men Junior/J Trap Mixed Team Junior

DE FILIPPIS Mauro 1344 M 10 AUG 1980 Trap Men/Trap Mixed Team

DI FAMIANO Elia 1345 M J 12 SEP 2003 Trap Men Junior

DOLCI Valentina 1346 W J 1 DEC 2004 Trap Women Junior/J Trap Mixed Team Junior

FABBRIZI Massimo 1347 M 27 AUG 1977 Trap Men/Trap Mixed Team

FERRARI Lorenzo 1348 M 19 NOV 1999 Trap Men

GERRI Luca 1349 M J 8 NOV 2005 Trap Men Junior/J Trap Mixed Team Junior

GRIONI Martina 1350 W 29 JUL 1999 Trap Women

LA VOLPE Antonio 1351 M J 3 OCT 2006 Skeet Men Junior

LENTICCHIA Giorgia 1352 W J 25 JAN 2003 Trap Women Junior/J Trap Mixed Team Junior

LODDE Luigi 1353 M 19 APR 1980 Skeet Men/Skeet Mixed Team

MIGNOZZETTI Riccardo 1354 M J 24 JUL 2003 Skeet Men Junior/J Skeet Mixed Team Junior

MIRABILE Riccardo 1355 M J 2 OCT 2003 Trap Men Junior/J Trap Mixed Team Junior

NAVELLI Elena 1356 W J 25 NOV 2003 Trap Women Junior

NEMBER Arianna 1357 W J 4 APR 2005 Skeet Women Junior

PALMITESSA Maria Lucia 1358 W 13 OCT 1998 Trap Women/Trap Mixed Team

PATERA Marika 1359 W J 30 AUG 2003 Trap Women Junior/J Trap Mixed Team Junior

PELLIELO Giovanni 1360 M 11 JAN 1970 Trap Men/Trap Mixed Team

PICCIOLLI Viola 1361 W J 9 NOV 2003 Skeet Women Junior/J Skeet Mixed Team Junior

RAGAZZINI Gaia 1362 W 13 FEB 2001 Trap Women

ROSSETTI Gabriele 1363 M 7 MAR 1995 Skeet Men

ROSSI Jessica 1364 W 7 JAN 1992 Trap Women/Trap Mixed Team

RUTA Eleonora 1365 W J 23 JUL 2005 Skeet Women Junior/J Skeet Mixed Team Junior

SCOCCHETTI Simona 1366 W 30 JUL 1985 Skeet Women

STANCO Silvana 1367 W 6 JAN 1993 Trap Women/Trap Mixed Team