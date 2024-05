Tiro a volo, l’Italia domina il trap misto agli Europei! Doppietta azzurra a Lonato

Italia pigliatutto a Lonato del Garda! Tra le mura amiche la compagine azzurra ha dominato in lungo in largo nella specialità del trap misto a squadre, portando a casa tra Junior e Senior due medaglie d’oro e una medaglia d’argento, sintomo di una superiorità praticamente mai messa in discussione.

Il contingente più alto a livello di metalli è arrivato con i veterani della massima categoria, artefici di un super derby che ha visto imporsi nel gold medal match il binomio composto da Mauro De Filippis e Silvana Stanco, i quali hanno battuto per 7 a 3 il duo formato da Giovanni Pellielo e Maria Lucia Palmitessa. Da segnalare poi la quarta posizione in qualifica di Massimo Fabbrizzi e Jessica Rossi con 142 piattelli colpiti su 150.

A salire sul gradino più alto del podio si sono poi accomodati i tiratori di San Marino Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, atleti che hanno regolato per 7 a 3 la Turchia di Oguzhan Tuzun e Safiye Temizdemir.

In campo Junior trionfo per la squadra 1 di Matteo D’Ambrosi e Giorgia Lentichhia che, nel vìs-a-vìs finale, hanno superato con il risultato di 7-1 con la Repubblica Ceca di Ondrej Stastny e Martina Matejova. Peccato solo per Luca Gerri ed Elena Novelli, purtroppo piazzatisi al quarto posto dopo aver perso per 6-4 la finalina per il bronzo cedendo il passo alla Gran Bretagna 1 di Thomas William Betts-Leah Southvall. Domani, lunedì 20 maggio, andranno in scena le gare dedicate al trap a squadre maschile e femminile.