Tiro a volo, Silvana Stanco ed Erica Sessa brillano dopo i primi 75 piattelli del trap alle Finali di Coppa del Mondo

Un grande inizio per l’Italia del tiro a volo in quel di Nuova Delhi, capitale dell’India che ospita in questi giorni le finali di Coppa del Mondo 2024. Dopo i primi 75 piattelli infatti Silvana Stanco ed Erica Sessa si sono piazzate rispettivamente al primo e al secondo posto nelle qualificazioni del trap, gettando le basi per l’ingresso in finale.

La medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 è stata l’unica del lotto a compiere un percorso netto, rompendo tutti e 75 i piattelli. Leggermente più fallosa invece Sessa, la quale dopo un 25/25 ha mancato due colpi nella seconda serie ed uno nella terza, fermandosi così a 72/75.

Sotto la soglia dei 70 tiri il resto delle partecipanti. Sono infatti ben quattro le tiratrici rimaste ferme a quota 69/75. Si tratta della spagnola Fatima Galvez, della turca Safiye Temizdemir e dell’atleta di San Marino Alessandra Perilli, tutte accomunate dal fatto di aver messo a referto 22/25 nell’ultima serie.

68/75 poi per la kazaka Mariya Dmitriyenko, seguita dalla libanese Ray Bassil e della turca Rumeysa Pelin Kaya. Da segnalare la prestazione sottotono della Campionessa Olimpica in carica Adriana Ruano Oliva, addirittura penultima con 63/75 realizzando tre serie da 20/25, 20/25 e 23/25.