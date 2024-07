LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Monna e Maldini a caccia del sogno nella pistola 10 m ad aria compressa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024, in scena in una venue particolarmente lontana dalla Capitale francese; il poligono di Châteauroux. Sarà un day 2 dalla grande trazione emozionale, in quanto assisteremo, tra i vari segmenti, anche alla finale della pistola 10 m ad aria compressa, dove saranno della partita sia Paolo Monna che Federico Nilo Maldini.

I battenti si apriranno alle ore 9:15 con le qualificazioni per la carabina 10 metri femminile, dove sarà presente Barbara Gambaro, tiratrice che ieri si è ben comportata nella prova a squadre mista. Quindici minuti dopo, alle 9:30, sarà invece il momento dell’appena citata finale della pistola ad aria compressa da 10 m. In qualifica Maldini e Monna hanno centrato rispettivamente la seconda e la quinta piazza, desiderosi di candidarsi come mine vaganti dell’ultimo atto.

Successivamente, alle 11:15, si disputeranno le qualificazioni della carabina da 10 m maschile, segmento dove Danilo Dennis Sollazzo, apparso molto contratto nella prova a squadre, proverà a riscattarsi. Con lui ci sarà anche Edoardo Bonazzi. Si chiuderà infine alle 12:00 con la Finale individuale femminile di pistola, dove non sarà presente alcun rappresentante della squadra italiana

Si comincia alle ore 9:15 con le qualifiche della carabina 10 m femminile.