Tiro a volo, Barbara Gambaro saluta le Olimpiadi e rimane distante dalla finale nella carabina 3 posizioni

Nelle qualificazioni della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile del tiro a segno delle Olimpiadi di Parigi 2024 esce di scena l’azzurra Barbara Gambaro, che si attesta in 23ma posizione, lontana dallo score necessario per rientrare tra le otto finaliste.

Prima piazza con record olimpico delle qualificazioni a quota 593/600 per la statunitense Sagen Maddalena e la cinese Zhang Qiongyue, con la nordamericana che chiude al primo posto per il maggior numero di mouche, 45 contro 40. Terza piazza per l’elvetica Chiara Leone con 592 (29x).

Dalla quarta all’ottava posizione le altre tiratrici qualificate alla finale chiudono tutte a quota 589, sempre con la discriminante dei centri perfetti a definire le posizioni: quarta la mongola Yesugen Oyunbat (40x), quinta la norvegese Jeanette Hegg Duestad (34x), sesta la polacca Natalia Kochanska (30x), settima l’austriaca Nadine Ungerank (27x), ottava la danese Stephanie Laura Scurrah Grundsoee (26x).

Lontana dalle prime otto l’azzurra Barbara Gambaro, che termina 23ma su 32 atlete al via con 580 (26x): apertura in ginocchio con 193/200 (95+98), poi posizione prona con 198 (100+98), chiusura in piedi con 189 (94+95). Si chiudono così i Giochi della carabina italiana, ora l’attenzione è tutta per gli azzurri della pistola automatica da 25 metri maschile.