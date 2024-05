Tiro a segno, Margherita Brigida Veccaro 22ma nella pistola sportiva da 25 metri agli Europei

Iniziano le finali da 25 metri agli Europei senior 2024 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella specialità olimpica della pistola sportiva femminile i due pass olimpici non nominali in palio vanno all’atleta individuale neutrale Aliaksandra Piatrova ed alla svedese Stina Lawner. La miglior azzurra è Margherita Brigida Veccaro, 22ma, proprio davanti a Cristina Magnani, 23ma, mentre Chiara Giancamilli è 46ma. Italia settima nella classifica a squadre.

Oro e titolo continentale per la transalpina Camille Jedrzejewski, che al termine dei 50 colpi regolamentari supera per 33-32 la tedesca Doreen Vennekamp, mentre la medaglia di bronzo va all’atleta individuale neutrale Aliaksandra Piatrova, terza con 25/45, la quale in precedenza aveva eliminato allo shoot-off la polacca Klaudia Bres, quarta con 23/40. Eliminata a sua volta allo shoot-off, questa volta dalla polacca, la bulgara Antoaneta Kostadinova, quinta con 20/35, mentre termina sesta l’ellenica Anna Korakaki a quota 16/30. Settima piazza per la teutonica Josefin Eder con 11/25, infine è ottava la magiara Veronika Major a quota 8/20.

L’altro pass olimpico non nominale va alla Svezia, grazie al nono posto nelle qualificazioni di Stina Lawner, che può consolarsi così nonostante sia la prima delle tiratrici non ammesse alla finale con 583/600. Escono di scena nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: 22ma Margherita Brigida Veccaro con 578/600, che precede Cristina Magnani, 23ma con 577, infine Chiara Giancamilli è 46ma a quota 570. Lo score complessivo di 1725 pone l’Italia in settima e penultima posizione nella classifica a squadre vinta dalla Germania, prima con 1756, davanti alla Francia, seconda con 1746, ed all’Ungheria, terza con 1741.