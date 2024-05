Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku II: Liu trionfa nella carabina 50 m 3 posizioni con un altro record del mondo! Azzurri fuori dalla top 30

Cala il sipario a Baku, città dell’Azerbaijan che ha ospitato in questi giorni la Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno. Nell’ultima gara in programma, quella riservata alla seconda prova della carabina 50 m 3 posizioni maschile, a spuntarla è stato Yukun Liu, dominatore assoluto con il nuovo record del mondo.

Il tiratore nello specifico ha raccolto il totale di 468.9 imponendosi con ampio margine sul resto della concorrenza. Non a caso il secondo classificato, l’austriaco Alexander Schmirl, ha raccolto un punteggio di 463.2.

Terzo posto poi per il ceco Jin Privratsky, il quale ha guadagnato 452.4 piazzandosi davanti al secondo cinese in gara, Linshu Du, quarto con 441.2, al croato Miran Maricic, quinto con 430.3, al finlandese Aleksi Leppa, sesto con 419.1, al rumeno Peter Sidi, settimo con 406.5 e l’iraniano Amir Mohammad Nekounam, ottavo con 406.2.

Lontani gli italiani, tutti al di fuori dalla top 30: Riccardo Armiraglio, in lizza solo per il ranking, ha centrato il trentatreesimo piazzamento con 582 (194+199+189), Edoardo Bonazzi il trentaquattresimo con 581 (196+194+191). Quarantacinquesimo posto poi per Simon Weithaler con 578 (190+197+191), stesso numero raggiunto da Lorenzo Bacci, quarantaseiesimo (192+196+190).