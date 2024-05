Tennistavolo, il tabellone del Preolimpico femminile: Vivarelli e Piccolin inizieranno dai sedicesimi

Anche per il comparto femminile è terminata la seconda giornata del torneo di qualificazione olimpica di singolare su base europea di tennistavolo, in corso a Sarajevo (Bosnia Erzegovina), che mette 5 pass in palio per i Giochi di Parigi 2024 sia per gli uomini che per le donne.

Giorgia Piccolin, numero 1 del seeding, è giunta seconda nel Gruppo A, alle spalle della croata Hara Arapovic, ma davanti alla slovena Ana Tofant, mentre Debora Vivarelli, numero 14, ha chiuso al comando il Gruppo K, precedendo la ceca Hana Matelova, la neerlandese Tanja Helle e la moldava Alexandra Chiriacova.

Al termine della prima fase a gironi le primi due di ogni girone (24 atlete) sono state promosse alla seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà, fino ai quarti di finale, inclusi, domani, venerdì 17 maggio. Sabato 18 maggio nella sessione mattutina si disputeranno le semifinali, che decreteranno i primi 4 qualificati ai Giochi (2 per genere).

Nei sedicesimi Debora Vivarelli esordirà nei sedicesimi contro la magiara Georgina Pota, ed in caso di successo al secondo turno affronterà la lusitana Yu Fu, mentre Giorgia Piccolin al primo turno se la vedrà con la slovacca Barbora Balazova per poi sfidare eventualmente agli ottavi l’elvetica Rachel Moret.

Tutte le atlete non qualificate nella seconda fase ad eliminazione diretta (22 atlete) avranno un’ultima occasione: nella sessione pomeridiana di sabato 18 scatteranno altri due tabelloni ad eliminazione diretta che si allineeranno ai quarti. Domenica 19 si disputeranno i quarti e, a seguire, le semifinali, che decreteranno altri 4 qualificati ai Giochi (2 per genere). I perdenti delle semifinali, infine, si sfideranno per conquistare gli ultimi due pass in palio (1 per genere).

TABELLONE PREOLIMPICO FEMMINILE TENNISTAVOLO

ARAPOVIC Hana (Croazia) Bye

MISCHEK Karoline (Austria) – BRATEYKO Solomiya (Ucraina)

VIVARELLI Debora (Italia) – POTA Georgina (Ungheria)

YU Fu (Portogallo) Bye

TOKIC Sara (Slovenia) Bye

MADARASZ Dora (Ungheria) – HURSEY Anna (Gran Bretagna)

YILMAZ Ozge (Turchia) – ZHANG Sofia-Xuan (Spagna)

KUKULKOVA Tatiana (Slovacchia) Bye

HO Tin-Tin (Gran Bretagna) Bye

MALOBABIC Ivana (Croazia) – DE NUTTE Sarah (Lussemburgo)

LUPULESKU Izabela (Serbia) – MATELOVA Hana (Repubblica Ceca)

EERLAND Britt (Paesi Bassi) Bye

MORET Rachel (Svizzera) Bye

PICCOLIN Giorgia (Italia) – BALAZOVA Barbora (Slovacchia)

PESOTSKA Margaryta (Ucraina) – SURJAN Sabina (Serbia)

SHAO Jieni (Portogallo) Bye