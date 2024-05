Tennistavolo, quattro azzurri al via a Sarajevo nel Preolimpico di singolare: in palio gli ultimi pass diretti per i Giochi

Dopo l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate per i tornei a squadre e di doppio misto del tennistavolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, stanno per andare in scena i tornei di qualificazione di singolare su base continentale, con l’appuntamento per l’Europa in programma a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) da domani, mercoledì 15, a domenica 19 maggio, con 5 pass in palio sia per gli uomini che per le donne.

Sono state svelate le liste degli atleti iscritti alla rassegna su base europea e, contestualmente, i rappresentanti dell’Italia a Sarajevo: nel singolare maschile saranno in gara Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, mentre nel singolare femminile saranno al via Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli. Una volta disputati tutti gli eventi di qualificazione diretta si completeranno i processi di distribuzione delle carte olimpiche attraverso le Race to Paris: per i singolari l’Europa distribuirà 1 pass attraverso la graduatoria dell’11 giugno.

A questo punto si conosceranno i nomi degli 86 qualificati per genere alle Olimpiadi: 48 con le squadre, dei quali 32 giocheranno anche in singolare, 22 in singolare, e 16 nel doppio misto. Il numero di atleti qualificati in singolare oppure nel torneo a squadre e, allo stesso tempo, nel doppio misto libererà poi ulteriori posti da assegnare attraverso le Race to Paris di singolare al 18 giugno 2024. Un posto sarà riservato come quota universale, a seguire fino a 15 pass saranno assegnati tramite la classifica.

Giorgia Piccolin sarà la numero 1 del seeding tra le donne, mentre Debora Vivarelli sarà la numero 14, invece tra gli uomini Mihai Bobocica è l’ottava testa di serie, mentre Niagol Stoyanov è il numero 15. Nelle prime due giornate si disputerà la prima fase a gironi, che promuoverà i primi due di ogni girone (24 atleti) alla seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà, fino ai quarti di finale, inclusi, venerdì 17 maggio. Sabato 18 maggio nella sessione mattutina si disputeranno le semifinali, che decreteranno i primi 4 qualificati ai Giochi (2 per genere).

Tutti gli atleti non qualificati nella seconda fase ad eliminazione diretta (22 atleti) avranno un’ultima occasione: nella sessione pomeridiana di sabato 18 scatteranno altri due tabelloni ad eliminazione diretta che si allineeranno ai quarti. Domenica 19 si disputeranno i quarti e, a seguire, le semifinali, che decreteranno altri 4 qualificati ai Giochi (2 per genere). I perdenti delle semifinali, infine, si sfideranno per conquistare gli ultimi due pass in palio (1 per genere).